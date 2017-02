Continuar a ler

Nelson Oliveira, igualmente da Movistar, foi o melhor do contingente nacional, acabando em nono no 'crono', a 20 segundos. Na geral, Amaro Antunes, da W52-FC Porto, continua a ser o melhor português mas desceu para o 9.º posto, a 1.54 minutos do camisola amarela.



Roglic lidera agora a prova com 22 segundos de avanço sobre Kwiatowaski, vencedor da Volta ao Algarve em 2014, e 36 sobre Castroviejo. No sábado, a 4.ª etapa vai ligar Almodôvar a Tavira, na distância de 203,4 km.



Classificação da 3.ª etapa



1.º Jonathan Castroviejo (Movistar Team), 21.24 minutos (50,467 km/h)

2.º Tony Martin (Team Katusha Alpecin), a 4 s

3.º Primoz Roglic (Team Lotto NL-Jumbo), a 5 s

4.º Michal Kwiatkowski (Team Sky), m.t.

5.º Lars Boom (Team Lotto NL-Jumbo), a 11 s

6.º Arnaud Démare (FDJ), a 12 s

7.º Alex Dowsett (Movistar Team), a 16 s

8.º Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data), a 20 s

9.º Nelson Oliveira (Movistar Team), m.t.

10.º Tony Gallopin (Lotto Soudal), a 21 s



Classificação geral



1.º Primoz Roglic (Team Lotto NL-Jumbo), 9.36.29 horas

2.º Michal Kwiatkowski (Team Sky), a 22 s

3.º Jonathan Castroviejo (Movistar Team), a 36 s

4.º Tony Gallopin (Lotto Soudal), a 55 s

5.º Luis León Sánchez (Astana), a 59 s

6.º Daniel Martin (Quick-Step Floors), a 1.31 m

7.º Tony Martin (Team Katusha Alpecin), a 1.40 m

8.º Tiesj Benoot (Lotto Soudal), a 1.49 m

9.º Amaro Antunes (W52-FC Porto), a 1.54 m

10.º Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), a 1.56 m

O espanhol Jonathan Castroviejo impôs-se na 3.ª etapa da Volta ao Algarve, um contrarrelógio individual de 18 km com partida e chegada em Sagres. O ciclista da Movistar cumpriu o percurso em 21.24 minutos, superando o alemão Tony Martin, atual campeão mundial da especialidade, por 4 segundos.Na 3.ª posição terminou o esloveno Primoz Roglic, com mais 5 segundos do que o vencedor, o suficiente para vestir a camisola amarela, símbolo de liderança da prova, face ao muito tempo perdido pelo irlandês Daniel Martin (Quick-Step Floors), anterior líder, que precisou de 23.04 minutos para cumprir a etapa.

Autor: Ana Paula Marques