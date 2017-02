Continuar a ler



ASTANA (CAZ) – Luís Leon Sanchez (ESP), Michelle Scarponi (ITA); BORA (ALE) - José Mendes (POR); Jan Barta (R. CHEC); CANNONDALE (EUA) – Taylor Phinney (EUA); FDJ(FRA) – Arnaud Demare (FRA); LOTTO SOUDAL (HOL) – Tony Galopin (FRA), André Greipel (ALE); MOVISTAR (ESP) – Nuno Bico (POR), Nelson Oliveira (POR), Jonathan Castroviejo (ESP); QUICK STEP (BEL) – Daniel Martin (IRL), Zdenek Stybar (R.CHE); DIMENSION (A. SUL) – Mark Cavendish (GBR), Boasson Hagen (NOR); KATUSHA (SUI) – José Gonçalves (POR), Tiago Machado (POR); Tony Martin (ALE); LOTTO NL (HOL) – Lars Boom (HOL); SKY (GBR) – Michael Kwiatkowski (POL); TREK (EUA) – Ruben Guerreiro (POR); John Degenkolb (ALE).



CAJA RURAL (ESP) Jaime Roson (ESP); COFIDIS (FRA) – Nacer Bouhanni (FRA); GAZPROM (RUS) – Alexander Foliforov (RUS); MANZANA (COL) – RICARDO VILELA (POR); ROMPORT (HOL) ¬– Jesper Asselman (HOL), WANTY (BEL) – Frederick Backaert (BEL)



A Volta ao Algarve que arranca esta quarta-feira conta com 25 equipas, 13 das quais do principal pelotão mundial, o World Tour. Do escalão mais baixo, o Continental, há sete formações, seis das quais portuguesas.Após a reunião dos diretores desportivos com o Colégio de Comissários, saiu a lista definitiva, com 198 corredores, sendo Rafael Reis baixa de última hora. O ciclista português da Caja Rural tem uma luxação no pulso esquerdo.

Autor: Ana Paula Marques