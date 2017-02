Continuar a ler

"Entrei mal colocado na início da subida e tive que fazer um esforço suplementar para chegar à frente", salientou, no final, o português Amaro Antunes, prometendo alterar a estratégia na chegada ao Malhão, agendada para domingo. Já Rinaldo Nocentini mostrou-se satisfeito: "Como era a minha primeira corrida não sabia como iria estar. No final, não está mal. Tinha treinado bem no inverno e, afinal, estou em boa condição."



Na classificação geral, Daniel Martin é o novo líder, com um tempo de 9.14.56 horas, e quatro segundos de vantagem sobre Roglic. Na 3.ª posição está Kwiatkowski, a 26 segundos, enquanto o francês Tony Gallopin (Lotto-Soudal), a 43', antecede Amaro Antunes e Rinaldo Nocentini, ambos a 43 segundos.



Destaque ainda para a Edgar Pinto, o outro português no Top 10. Depois de ter termina a etapa no 9.º lugar, o ciclista da LA Alumínios-Metalusa BlackJack ocupa o 8.º posto da geral, a 45 segundos do líder.



Classificações



2.ª Etapa: Lagoa-Alto da Fóia, 189,3 km

1.º Daniel Martin (Quick-Step Floors), 4.46.35 horas (39,632 km/h)

2.ª Primoz Roglic (Team Lotto NL-Jumbo), mt

3.º Michal Kwiatkowski (Team Sky), a 20s

4.º Amaro Antunes (W52-FC Porto), a 33s

5.º Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), mt

6.º Luis León Sánchez (Astana), a 35s

7.º Jonathan Castroviejo (Movistar Team), mt

8.º Tony Gallopin (Lotto Soudal), mt

9.º Edgar Pinto (LA Alumínios-Metalusa BlackJack), mt

10.º Tiesj Benoot (Lotto Soudal), a 46s



Geral:

1.º Daniel Martin (Quick-Step Floors), 9.14.56 horas

2.ª Primoz Roglic (Team Lotto NL-Jumbo), a 4s

3.º Michal Kwiatkowski (Team Sky), a 26s

4.º Tony Gallopin (Lotto Soudal), a 42s

5.º Amaro Antunes (W52-FC Porto), a 43s

6.º Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), mt

7.º Luis León Sánchez (Astana), a 45s

8.º Edgar Pinto (LA Alumínios-Metalusa BlackJack), mt

9.º Jonathan Castroviejo (Movistar Team), mt

Depois de ter ganho a etapa inaugural por Fernando Gaviria, a Quick-Step Floors repetiu o triunfo esta quinta-feira, agora com o irlandês Daniel Martin a impor-se na chegada ao Alto da Fóia, numa 2.ª tirada em que Amaro Antunes, do W52-FC Porto, foi o melhor português, na 4.ª posição.Numa jornada que arrancou em Lagoa e na distância de 189,3 km, o final da etapa rainha da prova algarvia foi discutido a dois, com Martin a superar os esloveno Primoz Roglic (LottoNL–Jumbo) por escassos centímetros. O polaco Michal Kwiatkowski foi o 3.º, a 20 segundos, com Amaro Antunes a bater depois o italiano Rinaldo Nocentini, do Sporting-Tavira, no sprint pelo 4.º posto, terminando ambos a 33 segundos.

Autor: Ana Paula Marques