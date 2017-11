Continuar a ler

Após uma etapa inicial, entre Albufeira e Lagos, com previsível chegada em pelotão, os trepadores deverão ter a sua oportunidade na segunda tirada, entre Sagres e o alto da Fóia, antes de um contrarrelógio individual, em Lagoa.O quarto dia de prova, de novo favorável aos sprinters, vai ligar Almodôvar a Tavira, com a prova a terminar no dia seguinte, no alto do Malhão, após uma etapa que terá partida em Faro, de regresso ao itinerário da prova.De acordo com o organismo federativo, em 2017, a Volta ao Algarve contou com a participação de 12 equipas do WorldTour, tendo sido a corrida por etapas fora do circuito que mais equipas de primeira divisão do ciclismo mundial conseguiu atrair.1.ª Etapa: Albufeira -- Lagos.2.ª Etapa: Sagres -- Fóia.3.ª Etapa: Lagoa -- Lagoa (contrarrelógio individual).4.ª Etapa: Almodôvar -- Tavira.5.ª Etapa: Faro -- Malhão.