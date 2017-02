Continuar a ler

A segunda etapa vai ligar quinta-feira Lagoa ao Alto da Fóia, na primeira das duas chagadas em montanha.



Classificação da 1.ª etapa:



1. Fernando Gaviria, Col (Quick-Step Floors), 4:28.31 horas.



(média: 40,869 km/h).



2. André Greipel, Ale (Lotto Soudal), m.t.



3. Nacer Bouhanni, Fra (Cofidis), m.t.



4. Dylan Groenewegen, Hol (Lotto NL-Jumbo), m.t.



5. John Degenkolb, Ale (Trek-Segafredo), m.t.



6. Baptiste Planckaert, Bel (Katusha-Alpecin), m.t.



7. Matteo Trentin, Ita (Quick-Step Floors), m.t.



8. Andrea Pasqualon, Ita (Wanty-Groupe Gobert)m.t.



9. Lukasz Wisniowski, Pol (Sky), m.t.



10. Edvald Boasson Hagen, Nor (Dimension Data), m.t.



Classificação geral individual:



1. Fernando Gaviria, Col (Quick-Step Floors), 4:28.31 horas.



2. Christoph Pfingsten, Ale (Bora-hansgrohe), a 01 segundo.



3. André Greipel, Ale (Lotto Soudal), a 04 segundos.



4. Justin Oien, EUA (Caja Rural), m.t.



5. Nacer Bouhanni, Fra (Cofidis), a 06



6. João Benta, Por (RP-Boavista), a 08.



7. Dylan Groenewegen, Hol (Lotto NL-Jumbo), 10.



8. John Degenkolb, Ale (Trek-Segafredo), m.t.



9. Baptiste Planckaert, Bel (Katusha-Alpecin), m.t.



O colombiano Fernando Gaviria, da Quick Step, venceu esta quarta-feira a primeira etapa da Volta ao Algarve, batendo num longo sprint o alemão Andre Greipel, da Lotto Soudal, e o francês Nacer Bouhanni, da Cofidis. No final, Greipel não escondeu o seu descontentamento para com Gaviria,reclamando pelo facto de o colombiano ter feito um ligeiro desvio de tragetória.O melhor português na etapa inaugural foi Luís Mendonça, do Louletano-Hospital de Loulé, no 12º lugar, com o mesmo tempo de Gaviria.

Autor: Ana Paula Marques