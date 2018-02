Continuar a ler

O figurino da Volta ao Algarve não foge muito ao que tem acontecido, ou seja, a organização, a cargo da Federação Portuguesa (FPC), faz questão de apresentar um menu que agrade a todos, ou seja, etapas para sprinters (duas, com as chegadas a Lagos e Tavira), para contrarrelógistas (uma, em Lagoa) e para trepadores (duas, com os finais na Fóia e Alto do Malhão).

A prova, de resto, e tendo em conta o nível das equipas que vão estar presentes, vai ter transmissão em direto pelo em dois canais: no Eurosport 2 e na TVI24.



Etapa Ligação kms

1.ª/hoje Albufeira - Lagos 192,6

2.ª/amanhã Sagres-Fóia 187,9

3.ª/sexta-feira Lagoa-Lagoa 0,3 km (CRI)

4.ª/sábado Almodôvar-Tavira 99,2 km

5.ª/domingo Faro-Malhão (Loulé) 173,5 km



AS EQUIPAS

World Tour: BMC (EUA), BORA-hansgrohe (Ale), FDJ (Fra), Lotto Soudal (Bel), Movistar (Esp), Quick-Step Floors (Bel), Dimension Data (Afs), Katusha-Alpecin (Sui), LottoNL-Jumbo (Hol), Sky (GB), Sunweb (Hol), Trek-Segafredo (EUA) e UAE Team Emirates (EAU).

Profissional Continental: Caja Rural (Esp), Cofidis (Fra) e Wanty-Groupe Gobert (Bel).

Continental: Aviludo-Louletano (Por), Efapel (Por), LA-Alumínios (Por), Liberty Seguros-Carglass (Por), Miranda-Mortágua (Por), RP-Boavista (Por), Sporting-Tavira (Por), Vito-Feirense-Blackjack (Por) e W52-FC Porto (Por)







Dificilmente o vencedor da Volta ao Algarve não sairá de uma equipa do World Tour. E são 13 as formações da elite mundial que vão competir entre esta quarta-feira e domingo no sul do país, apresentando argumentos para monopolizarem a prova em toda a linha. É pois contra este total favoritismo que se apresenta o pelotão nacional, à procura de um lugar ao sol, mas contra todas as expectativas.A história dos vencedores da Volta ao Algarve diz-nos que a corrida foi ganha, desde 2007, por um ciclista da primeira linha do pelotão internacional, sendo que nos dois anos anteriores registaram-se precisamente as duas últimas vitórias portuguesas: João Cabreira (2005) e Hugo Sabido (2004). Desde aí, o melhor que têm conseguido é entrar no top dez, com Amaro Antunes a ser a principal figura do pelotão nacional na edição transata, ao terminar em 5º, depois de uma categórica vitória no Alto do Malhão. O ciclista algarvio, então da W52-FC Porto, já não está em Portugal, correndo esta semana na Andaluzia, agora com a equipa polaca CCC. Entre os dez primeiros ficaram ainda o italiano Rinaldo Nocentini (Sporting-Tavira), em nono, e Edgar Pinto (LA) – agora corre na Vito-Feirense –, a fechar o top ten.

Autor: Ana Paula Marques