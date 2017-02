Continuar a ler

No final de dezembro, Rafael Reis e o amigo Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) vieram reconhecer a escalada ao Malhão (Loulé), onde este domingo termina a 'Algarvia'."Era para ver [ri-se]. Viemos estudar bem os buracos para ver se não batíamos em nenhum", respondeu, quando questionado sobre se o reconhecimento da subida fazia parte de alguma ambição pessoal.No seu papel de espetador, o jovem de Palmela atreveu-se a prognosticar quem será o vencedor da 43.ª edição da principal prova internacional disputada em Portugal."Acho que o [Michal] Kwiatkowski vai ser um osso duro de roer para o [Primoz] Roglic. O Amaro [Antunes] acho que também tem uma grande claque subida acima. Vamos ver o que sai", arriscou.O vencedor do 'Ranking' ciclista de 2016, que premeia o corredor mais regular do pelotão português, lamentou ainda o azar que sofreu na sua segunda prova pela Caja Rural -- caiu na quarta etapa da Volta a Valência."As coisas estavam a correr até bastante bem, mas vamos ver como vai a recuperação disto. É melhor agora do que no meio ou no fim da época. Estou muito contente e bastante motivado na Caja Rural. Vamos ver como as coisas vão correndo. Há aí umas clássicas engraçadas, umas corridas de uma semana em que me posso sair bem", assumiu.A viver a sua época de estreia no pelotão internacional, o ciclista de 24 anos não ocultou o desejo de se estrear numa das grandes Voltas do ciclismo, nem que para isso tenha de abdicar da Volta a Portugal."Ou uma ou outra vou fazer, espero eu. Prefiro fazer a Vuelta do que a Volta a Portugal, mas só o tempo o dirá", concluiu o corredor que na época passada representou a W52-FC Porto.