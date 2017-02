Continuar a ler

A Volta ao Algarve vai contar com novo patrocinador na sua 43.ª edição, com a Cofidis a patrocinar a competição pela primeira vez, naquela que é uma das provas mais emblemáticas e mediáticas do calendário nacional de ciclismo. A prova acontece entre 15 e 19 de fevereiro e reúne alguns dos melhores ciclistas internacionais."Desde o início que patrocinamos e promovemos a prática do desporto. Exemplo disso é o nosso mais recente projeto 'Up My Bike', que tem como objetivo apoiar iniciativas relacionadas com bicicletas. A nossa associação ao ciclismo é histórica pelo que este patrocínio da Volta ao Algarve, que traz a Portugal os melhores ciclistas da atualidade, surgiu como algo natural", afirma o diretor geral da seguradora em Portugal, Nicolas Wallaert.