Por duas vezes já ficou no pódio na Volta ao Algarve: terceiro em 2010, com a RadioSchak, e a mesma posição em 2015, com a Katusha. Será 2017, o ano para Tiago Machado subir mais um degrau na corrida portuguesa? "As pernas estão bem, não estou doente, vamos ver se consigo ter sorte", disse esta quarta-feira à partida da etapa inaugural em Albufeira.A Katusha surge no sul do país com três potenciais vencedores. Para além do português, apresenta o alemão Tony Martin e o esloveno Simon Spilak. O discurso é cauteloso, sem euforias, por parte do famalicense. "A estrada vai decidir quem será o líder. O Zé [Azevedo, manager] deixou três hipóteses e é sempre melhor ter várias opções". Tiago Machado considera, de resto, que para esta época José Azevedo construiu "um plantel à sua imagem".E na Katusha há este ano um outro Zé. O José Gonçalves, um dos reforços do plante. "É sempre bom termos um compatriota no pelotão, na mesma equipa. Pomos a conversa em dia e desabafamos na mesma língua".

Autor: Ana Paula Marques