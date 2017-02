Continuar a ler

Tony Martin, vencedor da Volta ao Algarve em 2011 e 2013, é recordista de títulos mundiais de contrarrelógio (2011, 2012, 2013 e 2016), 'ex-aequo' com o suíço Fabian Cancellara, e venceu cinco etapas na Volta a França, onde chegou a andar de amarelo em 2015.O Prémio Prestígio foi atribuído pela primeira vez em 2016, com a organização a decidir partilhar o 'galardão' entre Cancellara, o espanhol Alberto Contador e o belga Tom Boonen.A Volta ao Algarve arranca na quarta-feira em Albufeira e termina no domingo no alto do Malhão (Loulé), que vai consagrar o sucessor do britânico Geraint Thomas (Sky).