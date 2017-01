Continuar a ler

Na geral, Kittel lidera com três segundos de vantagem sobre o italiano Nicola Boem (Bardiani-CFS) e quatro sobre a dupla formada por Groenewegen e o britânico Thomas Stewart (One Pro Cycling). Nélson Oliveira segue no 42.º lugar, a dez segundos do líder.



Na quarta-feira, disputa-se a segunda etapa, uma tirada de 188 quilómetros que ligará o Dubai a Ras al-Khaimah. Na geral, Kittel lidera com três segundos de vantagem sobre o italiano Nicola Boem (Bardiani-CFS) e quatro sobre a dupla formada por Groenewegen e o britânico Thomas Stewart (One Pro Cycling). Nélson Oliveira segue no 42.º lugar, a dez segundos do líder.Na quarta-feira, disputa-se a segunda etapa, uma tirada de 188 quilómetros que ligará o Dubai a Ras al-Khaimah.

O ciclista alemão Marcel Kittel (Quick-Step Floors) venceu esta terça-feira ao sprint a primeira etapa da Volta ao Dubai, na qual o português Nélson Oliveira (Movistar) foi 40.º, com o mesmo tempo do germânico.Kittel completou os 181 quilómetros da tirada, com partida e chegada no Dubai, em 4:06.33 horas, superando em cima da meta o holandês Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) e o britânico Mark Cavendish (Dimension Data).

Autor: Lusa