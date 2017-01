O belga Tom Boonen (Quick Step) venceu a 2.ª etapa da Vuelta a San Juan, na Argentina, impondo-se ao sprint numa tirada com 128,8 km, com partida e chegada à cidade de San Juan. Rafael Reis (Caja Rural) foi o melhor português, terminando no 14.º posto, com o mesmo tempo do vencedor.Na classificação geral é Elia Viviani (seleção de Itália) quem segue na frente depois de ter repetido o 2.º lugar registado no dia anterior. O italiano tem uma vantagem de um segundo sobre o colombiano Fernando Gaviria (Quick Step), vencedor da etapa inaugural, e dois sobre Tom Boonen.