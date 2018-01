Continuar a ler

A apresentação decorreu esta manhã no auditório Felipe VI, em Estepona, Málaga, e esteve a cargo do diretor da Vuelta, Javier Guillen, e do diretor da corrida, o antigo ciclista Fernando Escartin."Queremos que a montanha se torne a chave para decidir a Vuelta", salientou Javier Guillen, explicando que estão a descobrir novas subidas e que são elas "as marcas de identidade", que permitirão dar um novo ímpeto à corrida.O responsável identificou a subida de Las Praeres e do Balcão de Bizkaia, junto à costa atlântica, como duas novidades, que trarão aos trepadores dificuldades acrescidas.A Vuelta regressará este ano à Covatilla, sete ano após o sucesso do irlandês Dan Martin, e, sobretudo, aos lagos de Covadonga, onde em 2016 o colombiano Nairo Quintana agarrou a camisola de líder.No resumo do traçado, a organização estabeleceu seis etapas planas, para os 'sprinters' e duas outras que terminam em montanha, seis etapas de montanha média e cinco de montanha, duas de contrarrelógio (40,7 quilómetros), e dois dias de descanso.Para Javier Guillen, trata-se de percurso "equilibrado, com oportunidades para todos que procuram o espetáculo do princípio ao fim", em que a etapa rainha no penúltimo dia, com um final no alto de la Gallina e meta a quase 1.580 metros de altitude.25 ago: 1.ª etapa, Málaga-Málaga, 8 kms (CRI).26 ago: 2.ª etapa, Marbella - Caminito del Rey, 163,9 kms.27 ago: 3.ª etapa, Mijas-Alhaurin de La Torre, 182,5 kms.28 ago: 4.ª etapa, Vélez-Málaga-Alfacar, 162 kms.29 ago: 5.ª etapa, Granada-Roquetas de Mar, 188 kms.30 ago: 6.ª etapa, Huerca-Overa-San Javier, 153 kms.31 ago: 7.ª etapa, Puerto Lambreras-Pozo Alcon, 182 kms.01 set: 8.ª etapa, Linares-Almaden, 195,5 kms.02 set: 9.ª etapa, Talavera de La Reina-La Covatilla, 195 kms.03 set: Dia de descanso.04 set: 10.ª etapa, Salamanca-Fermoselle-Bermillo de Sayago, 172,5 kms.05 set: 11.ª etapa, Mombuey-Luintra, 208,8 kms.06 set: 12.ª etapa: Mondonedo-Estaca de Bares, Manon, 177,5 kms.07 set: 13.ª etapa, Candas-La Camperona, 175,5 kms.08 set: 14.ª etapa, Cistierna-Nava, 167 kms.09 set: 15.ª etapa, Ribera de Arriba-Lagos de Covadonga, 185,5 kms.10 set: Dia de descanso.11 set: 16.ª etapa, Santillana del Mar-Torrelavega, 32,7 kms (CRI).12 set: 17.ª etapa, Getxo-Balcã de Bizkaia, 166,4 kms.13 set: 18.ª etapa, Ejea de los Caballeros-Lérida, 180,5 kms.14 set: 19.ª etapa, Lérida-Andorra (Naturlandia), 157 kms.15 set: 20.ª etapa, Escaldes-Engordany (Andorra)-Alto de la Gallina, santuário de Canolich, 105,8 kms.16 set: 21.ª etapa, Alcórcon-Madrid, 112 kms.