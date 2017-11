Continuar a ler

Daniel Freitas, de 26 anos, espera "retribuir com vitórias" a confiança depositada em si pelo técnico Nuno Ribeiro e que a equipa consiga alcançar os objetivos a que se propõe.



O espanhol Ángel Sánchez Rebollido, de 24 anos, também se declarou orgulhoso por continuar a vestir de azul e branco e prometeu dar o seu melhor "para ajudar a equipa a conquistar todos os objetivos. E que seja um ano de vitórias".



Tiago Ferreira, trepador de 23 anos que integrou este ano o projeto, também está pronto para mais uma temporada em que o principal objetivo será de novo a Volta a Portugal, nas duas épocas ganha por ciclistas do clube, Rui Vinhas e Raul Alarcon.



"Estou aqui para ajudar a minha equipa a crescer e a cumprir tudo o que nos for proposto. Quando tiver a minha oportunidade a nível individual irei dar o meu máximo", disse Tiago Ferreira.



Com a renovação dos contratos de Daniel Freitas, Ángel Rebollido e Tiago Ferreira, a W52-FC Porto dá por concluído o plantel para a temporada de 2018, que inclui ainda os seguintes ciclistas: António Carvalho, César Fonte (ex-LA Alumínios). Gustavo Veloso, João Rodrigues, José Fernandes (ex-Liberty Seguros), Ricardo Mestre, Raúl Alarcón, Rui Vinhas e Samuel Caldeira.

Os ciclistas Daniel Freitas, Ángel Rebollido e Tiago Ferreira renovaram contrato por mais um ano com o W52-FC Porto, que anunciou o fecho do plantel para a temporada de 2018."Representar pela terceira época a W52-FC Porto-Mestre da Cor é um orgulho. Fazer parte da melhor equipa portuguesa fez-me crescer e todos os dias querer mais", disse Daniel Freitas ao sítio do clube.

Autor: Lusa