Para além das provas do Desporto Escolar, o Programa incluiu também o Corta-Mato Nacional Curto da Federação Portuguesa de Atletismo e ainda o Corta-Mato Nacional Universitário da Federação Académica do Desporto Universitário.



O Corta-Mato Nacional foi organizado localmente pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços de Lisboa e Vale do Tejo - CLDE do Oeste, sob a égide da Direção-Geral da Educação - Divisão do Desporto Escolar.

O Corta-Mato Nacional, que decorreu a 10 e 11 de março, em Torres Vedras, contou com a participação de mais de 1.100 jovens, em representação das 24 Coordenações Locais do Desporto Escolar e ainda da Região Autónoma dos Açores, depois de disputada a fase Escola e a fase CLDE, que envolveram a participação de cerca de 300.000 alunos em todo o país.Dos cerca de 1.100 atletas que participaram na prova rainha do calendário desportivo anual do Desporto Escolar foram cerca de 100 os alunos com Necessidades Educativas Especiais que participaram no seu escalão,