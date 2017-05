O Primeiro-ministro, António Costa, declarou abertos os Campeonatos Nacionais Escolares de Juvenis, que decorrem até domingo, nas cidades de Gondomar, Maia e Matosinhos.Pela primeira vez na sua história, o Desporto Escolar contou com a presença de um primeiro-ministro num dos seus eventos. António Costa, acompanhado do Ministro da Educação, experimentaram praticar algumas das modalidades e participaram na Cerimónia de Abertura dos Campeonatos, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Gondomar também com a presença do presidente da Câmara Municipal de Gondomar.O Primeiro-ministro entregou, ainda, três cheques simbólicos no âmbito da iniciativa Desporto Escolar Solidário, correspondentes à recolha de bens alimentares juntos dos participantes e que foram entregues a uma instituição de solidariedade social de cada um dos três concelhos anfitriões.Dezasseis locais diferentes acolhem a competição, na qual estarão presentes mais de 2.700 alunos vindos de todo o país.Este evento, em que estão representadas 14 modalidades e 2 projetos complementares, é organizado em conjunto pela Direção-Geral da Educação e pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com o apoio dos concelhos anfitriões e respetivos agrupamentos de escolas.