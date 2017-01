Continuar a ler

Em 2015/16 participaram mais de 15 mil atletas de todo o país tendo a final decorrido no Parque de Jogos 1º de maio - Inatel, em Lisboa.



A final da edição deste ano terá como palco a cidade de Vagos, no distrito de Aveiro. Em 2015/16 participaram mais de 15 mil atletas de todo o país tendo a final decorrido no Parque de Jogos 1º de maio - Inatel, em Lisboa.

Já foi apresentada a II Taça Desporto Escolar/CNID. Na cerimónia - realizada a 16 de janeiro na Escola de Gil Vicente, em Lisboa - marcaram presença o oresidente do IPDJ, Augusto Baganha, o diretor geral da Direção Geral da Educação, José Vítor Pedroso, o diretor do Agrupamento de Escolas Gil Vicente, João Cortes, o presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado e o presidente do CNID, António Florêncio, bem como representantes das Federações de Andebol, Atletismo, Basquetebol e Ténis de Mesa.A prova será disputada em Vafos e destina-se aos alunos do 7.º ano de escolaridade, sendo disputada a nível nacional, nas modalidades de Andebol, Atletismo, Basquetebol e Ténis de Mesa, tendo, entre outras particularidades uma classificação final coletiva.