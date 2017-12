Continuar a ler

"Estou pronto para jogar um jogo contra ti, por um milhão de dólares", escreveu o pugilista nas redes sociais, depois de a antiga estrela dos Lakers ter anunciado no Twitter o lançamento para breve de um documentário sobre a sua carreira na NBA, intitulado ‘Dear Basketball’.



Kobe Bryant, que se retirou no final da época passada, depois de cinco títulos e com o estatuto de terceiro melhor pontuador de todos os tempos na NBA, ainda não respondeu ao desafio do compatriota. "Estou pronto para jogar um jogo contra ti, por um milhão de dólares", escreveu o pugilista nas redes sociais, depois de a antiga estrela dos Lakers ter anunciado no Twitter o lançamento para breve de um documentário sobre a sua carreira na NBA, intitulado ‘Dear Basketball’.Kobe Bryant, que se retirou no final da época passada, depois de cinco títulos e com o estatuto de terceiro melhor pontuador de todos os tempos na NBA, ainda não respondeu ao desafio do compatriota.

Floyd Mayweather não é homem para estar quieto e sempre que vê uma oportunidade para ser notícia ou até aumentar a sua já estrondosa conta bancária, lá está ele na primeira linha.O lutador, rei nos ringues, quer agora brilhar noutros palcos, bem diferentes do que está habituado. E encontrou noutro astro norte-americano o adversário perfeito para se aventurar debaixo do cesto. Isso mesmo. Mayweather quer virar estrela da NBA, tendo desafiado Kobe Bryant para um jogo de basquetebol... com grande aliciante monetário pelo meio.

Autor: Ana Paula Marques