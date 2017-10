Continuar a ler

Numa final em que os dois atletas surfaram muitas ondas, Lau conseguiu um total de 12,90 pontos (6,67 e 6,23) contra 12,10 (5,83 e 6,27) de Ferreira.

O havaiano Ezekiel Lau venceu esta quinta-feira a etapa de Cascais do circuito mundial de qualificação de surf, ao vencer o brasileiro Ítalo Ferreira na praia do Guincho.Depois de ter vencido o português, Ezekiel Lau, 25.º do circuito mundial, superiorizou-se a Ítalo Ferreira, que está dois lugares cima.