Portugal está representado na competição, que decorre até dia 19, por quarto atletas: Lenine Cunha, Cláudia Santos, Inês Fernandes e Graça Fernandes. Cláudia Santos fechou o dia com duas medalhas de prata, conquistadas nas provas de 100 metros e salto em altura.Depois de na primeira jornada ter conquistado a medalha de prata no lançamento do martelo, Inês Fernandes arrecadou o bronze no lançamento do dardo.Portugal está representado na competição, que decorre até dia 19, por quarto atletas: Lenine Cunha, Cláudia Santos, Inês Fernandes e Graça Fernandes.

Portugal conquistou esta terça-feira três medalhas nos Campeonatos do Mundo de atletismo da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), que decorrem em Banguecoque, na Tailândia, aumentando para seis o número de pódios conseguidos.No segundo dia de competição, Lenine Cunha alcançou a primeira medalha de ouro lusa, no concurso de heptatlo, depois de, também esta terça-feira, ter conseguido o bronze no triplo salto.

Autor: Lusa