A Seleção Nacional voltou a vencer, esta terça-feira, em Viseu, a Ucrânia, por 3-0, no 2.º jogo da 3.ª jornada do Grupo F, da fase de qualificação para o Campeonato da Europa.Sem contar com João Monteiro (gripe), Tiago Apolónia (inflamação no tendão rotaliano do joelho esquerdo) e Marcos Freitas, por opção, o seleccionador nacional, Kong Guoping, convocou para este decisivo encontro os jovens, João Geraldo (21 anos), Diogo Carvalho (23) e Diogo Chen (20), que venceram, respetivamente, Viktor Yefimov (3-1), Yaroslav Zhumedenko (3-0) e Yevgen Pryshchepa (3-1). A fase final do Europeu realiza-se no Luxemburgo, de 13 a 17 de setembro.Entretanto, a Seleção Nacional feminina, ao vencer também em Viseu, a Turquia, por 3-2, garantiu o apuramento para o playoff de acesso à Championships Division. Ficando agora a aguardar pelo resultado do encontro entre Turquia e Azerbaijão, para saber se garante o apuramento direto. As vitórias da equipa portuguesa foram alcançadas por Leila Oliveira, Fu Yu e Cátia Martins.

Autor: Vítor Ventura