Just made $25,000 in 30 minutes. The retired life. Uma foto publicada por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Jan 22, 2017 às 1:42 PST

On Saturday, 1/21/17, I made $90,000 in 40 minutes. Uma foto publicada por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Jan 22, 2017 às 1:59 PST

On Friday, 1/20/17, I made $45,000 in 48 minutes. Uma foto publicada por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Jan 22, 2017 às 3:01 PST

Numa altura em que tanto se fala do possível combate com Conor McGregor, o norte-americano Floyd Mayweather decidiu este domingo utilizar as redes sociais para mostrar o quão difícil anda a sua vida de reformado. Conhecido apostador, o antigo boxeur mostrou três apostas bem sucedidas feitas dos últimos três dias, nas quais com um investimento de 168 mil euros conseguiu garantir 317 mil euros, o que representa um lucro de 149 mil. Complicada vida de reformado, não?Contudo, há aqui uma dúvida que se impõe: será que Mayweather partilharia uma aposta mal-sucedida?

Autor: Fábio Lima