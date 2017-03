Continuar a ler

Embora o Ladies European Tour Access Series (LETAS) contemple este ano torneios de 40 mil e até mesmo de 50 mil euros, a capacidade do Açores Ladies Open acompanhar a subida generalizada dos prémios monetários consolida a sua posição na segunda divisão do golfe profissional europeu feminino.As seis primeiras edições do mais importante torneio de golfe feminino português realizaram-se em outubro e, normalmente, era o penúltimo evento da época no LETAS. Desta feita, haverá uma mudança radical para o início da temporada, sendo logo o segundo torneio de 2017, de 21 a 23 de abril, tendo apenas antes o Terre Blanche Ladies Open, em França, de 31 de março a 2 de abril."No início do ano, todas as jogadoras têm interesse em competir, em somar pontos, pelo que a nossa expectativa é que este ano quebremos todos os recordes de participação do Açores Ladies Open e possamos levar à Ilha Terceira mais jogadoras do que tem sido habitual, ao mesmo tempo que acreditamos também que haverá maior diversidade de nacionalidades representadas", explica José Carmona Santos da Stream Plan, o promotor do evento.