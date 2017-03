Continuar a ler

O ilhéu de Vila Franca do Campo, classificado como reserva natural, volta assim a receber pelo sexto ano consecutivo uma das etapas do Red Bull Cliff Diving World Series, depois da estreia em 2012.



No calendário deste ano estão previstas um total de seis etapas, entre junho e outubro, sendo que depois das provas irlandesa e portuguesa, os atletas fazem um périplo pela Itália, Estados Unidos da América, Bósnia e Herzegóvina e Chile.



A época de 2017 terá, pela primeira vez, participação masculina e feminina em todas as etapas.



A segunda etapa do Red Bull Cliff Diving World Series vai realizar-se no ilhéu de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, nos Açores, nos dias 8 e 9 de julho de 2017.Segundo nota da organização, a etapa açoriana, única portuguesa desta competição de saltos para a água de grande altura, será a segunda prova do calendário de 2017, depois da prova inaugural de 24 de junho, em Inis Mór, na Irlanda.

Autor: Lusa