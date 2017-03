Continuar a ler

Dois lugares abaixo de Angélica André ficou Vânia Neves, que precisou de 2:04.48,3 horas para cumprir o percurso.



Numa prova em que Diogo Marques desistiu, Rafael Gil terminou em 52.ª posição, com uma marca de 1:51.04,2 horas, a 5.09,6 minutos do britânico Jack Burnell, que ficou à frente do holandês Ferry Weertman (a 0,3 segundos) e do francês David Aubry (a 0,4'). Dois lugares abaixo de Angélica André ficou Vânia Neves, que precisou de 2:04.48,3 horas para cumprir o percurso.Numa prova em que Diogo Marques desistiu, Rafael Gil terminou em 52.ª posição, com uma marca de 1:51.04,2 horas, a 5.09,6 minutos do britânico Jack Burnell, que ficou à frente do holandês Ferry Weertman (a 0,3 segundos) e do francês David Aubry (a 0,4').

Angélica André foi este sábado a melhor nadadora portuguesa na Taça do Mundo de Abu Dhabi de águas abertas, ao terminar na 44.ª posição a segunda prova do circuito mundial.A nadadora do Fluvial gastou 2:02.35 horas para cumprir os 10 quilómetros da prova, mais 9.59,7 minutos do que a vencedora, a francesa Aurelie Muller, que bateu por 0,1 segundos a holandesa Sharon Van Rouwendall e 0,3' do que a italiana Arianna Bridi.

Autor: Lusa