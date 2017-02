Angélica André (Fluvial), Vânia Neves (Fluvial), Diogo Marques (ASSSCC - Cantanhedense) e Rafael Gil (Benfica) estão convocados para a competição a Taça do Mundo FINA/HOSA 10km Marathon Swim World Cup 2017, em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), a 11 marçoO enquadramento técnico será assegurado por Daniel Viegas (FPN) e por Ricardo Antunes (ASSSCC).Recordamos que Portugal recebe etapa de Setúbal da Taça do Mundo da FINA, a última prova antes do Mundial em Budapeste de 15 a 22 de julho?. A mais importante prova portuguesa de natação em águas abertas, agendada para 24 de junho, é a terceira etapa da Taça do Mundo, mais de três meses depois da segunda prova (11 de março), em Abu Dhabi.

Autor: Diogo Jesus