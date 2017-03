Continuar a ler

"Esta prova apresenta-se com uma participação massiva por parte de muitas superpotências das Águas Abertas, sendo uma prova fortíssima, ao nível de um campeonato do mundo", recorda Daniel Viegas, em declarações ao site da federação portuguesa de natação."O percurso, de 6 voltas de 1640 metros aproximadamente, faz com que o grande pelotão tenha de contornar muitas boias. Antevê-se portanto uma prova muito física e desgastante, em que o contato será uma constante", avalia o antigo internacional."Para os nossos nadadores este é um importante teste para preparar a taça do mundo de Setúbal e as possíveis participações nos campeonatos da europa de juniores e do mundo absolutos. Vai ser muito importante ver como os nossos nadadores se vão enquadrar num pelotão tão intenso e esperamos que as classificações se aproximem da primeira metade da tabela para o sector feminino e dentro dos dois primeiros terços no sector masculino", conclui.O treinador convidado FPN é Ricardo Antunes (ASSSCC).Recorde-se que Portugal recebe a etapa de Setúbal da Taça do Mundo da FINA a última prova antes do Mundial em Budapeste de 15 a 22 de julho. A mais importante prova portuguesa de natação em águas abertas, agendada para 24 de junho, é a terceira etapa da Taça do Mundo, três meses após a segunda prova (11 de março), em Abu Dhabi (EAU).A Taça do Mundo de Viedma (Argentina) abriu o circuito a 4 de fevereiro, onde Angélica André terminou em 10.º lugar e Vânia Neves, 16.º. Após o Mundial seguem-se as etapas de Lake St. John (Canadá) a 27 de julho, Lake Megantic (Canadá) a 12 de agosto, de Chun’ai (China) a 15 de outubro e de Hong Kong a 21 de outubro.