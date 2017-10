Continuar a ler

Filipe Lima, teve uma volta bastante fraca, terminando com 81 pancadas (nove acima do par), com apenas dois birdies (uma abaixo), cinco bogeys (uma acima) e três duplos bogey (duas acima), despedindo-se com um agregado de 231 pancadas.



A competição tem a particularidade de se disputar simultaneamente em três percursos diferentes: Carnoustie, St. Andrews Old Course e Kingsbarns.



No domingo, todos os golfistas que passaram o 'cut', fixado nas 212 pancadas, vão jogar no St. Andrews Old Course Filipe Lima, teve uma volta bastante fraca, terminando com 81 pancadas (nove acima do par), com apenas dois birdies (uma abaixo), cinco bogeys (uma acima) e três duplos bogey (duas acima), despedindo-se com um agregado de 231 pancadas.A competição tem a particularidade de se disputar simultaneamente em três percursos diferentes: Carnoustie, St. Andrews Old Course e Kingsbarns.No domingo, todos os golfistas que passaram o 'cut', fixado nas 212 pancadas, vão jogar no St. Andrews Old Course

O português Ricardo Melo Gouveia subiu este sábado ao 18.º lugar do Alfred Dunhill Links Championship, depois de ter marcado 67 pancadas (-5 par) na terceira volta, enquanto Filipe Lima desceu ao lugar 165, ficando fora da volta decisiva.Melo Gouveia, que subiu 38 lugares, marcou hoje, no St. Andrews Old Course, dois eagles (duas pancadas abaixo), quatro birdies (uma abaixo) e dois bogeys (uma acima), seguindo agora com um agregado de 209 pancadas.

Autor: Lusa