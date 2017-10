Continuar a ler

Ricardo Melo Gouveia, que terminou empatado com outros 10 jogadores depois de ter descido 13 lugares em relação a sábado, marcou 71 pancadas na primeira e segunda voltas, e 67 na terceira.



Com um agregado de 264 pancadas (-18 par), o inglês Tyrrell Hatton repetiu a vitória alcançada no ano passado, tendo o seu compatriota Ross Fisher, que somou 267, terminado em segundo e lugar e estabelecido este domingo um recorde do percurso, ao somar 61 pancadas (-11 par).



A competição tem a particularidade de se disputar simultaneamente em três percursos diferentes: Carnoustie, Kingsbarns e St. Andrews Old Course, que hoje foi palco da volta decisiva. Ricardo Melo Gouveia, que terminou empatado com outros 10 jogadores depois de ter descido 13 lugares em relação a sábado, marcou 71 pancadas na primeira e segunda voltas, e 67 na terceira.Com um agregado de 264 pancadas (-18 par), o inglês Tyrrell Hatton repetiu a vitória alcançada no ano passado, tendo o seu compatriota Ross Fisher, que somou 267, terminado em segundo e lugar e estabelecido este domingo um recorde do percurso, ao somar 61 pancadas (-11 par).A competição tem a particularidade de se disputar simultaneamente em três percursos diferentes: Carnoustie, Kingsbarns e St. Andrews Old Course, que hoje foi palco da volta decisiva.

O português Ricardo Melo Gouveia terminou, este domingo, na 36.ª posição do Alfred Dunhill Links Championship, prova do circuito europeu, que concluiu com um agregado de 279 pancadas (nove abaixo do par).Na última volta, jogada no percurso St. Andrews Old Course, Melo Gouveia marcou 70 pancadas (duas abaixo), tendo entregado um cartão com três birdies (uma abaixo) e um bogey (uma acima).

Autor: Lusa