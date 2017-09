A terceira final do dia foi conseguida pelo grupo composto pelas ginastas Ana Rita Gomes, Inês Simões, Rute Fonseca, Eva Silva e Diana Diogo, que terminou também no 8.º lugar, entre 18 conjuntos, com 18.000 pontos.



Estiveram ainda presentes João Salvado, que foi 10.º na prova individual masculina (18.900 pontos), e Inês Simões, que foi 12.ª em femininos (19.550 pontos). Na competição de trios, Portugal averbou um 18.º (com Ana Rita Gomes, Carolina Cruz e Diana Diogo) e outro 19.º lugares (Inês Simões, Eva Silva e Rute Fonseca), entre 24 equipas.

Portugal arrancou da melhor a 10.ª edição do Campeonato da Europa de Ginástica Aeróbica, em Itália, com os representantes nacionais a conseguirem chegar a três finais no escalão júnior.Na prova individual feminina, Ana Rita Gomes foi 5.ª classificada entre 31 participantes, somando 20.150 pontos. Esta foi a melhor prestação do dia da delegação portuguesa, que viu ainda Rui Cansado alcançar o 8.º posto na vertente masculina, entre 13 ginastas, com 19.750 pontos.