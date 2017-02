Continuar a ler

No programa televisivo 60 Minutes, que vai ser transmitido no domingo, Manly diz que 60 denunciaram os abusos, mas disse acreditar que o número exceda uma centena, admitindo que haja vítimas em todas as equipas olímpicas desde 1996.Nassar, de 53 anos e médico da seleção norte-americana entre 1996 e 2015, foi detido em novembro de 2016 na sequência de acusações de abusos sexuais a uma criança no Michigan e, no mês seguinte, indiciado por posse de pornografia infantil.Jessica Howard e Jeanette Antolin assumiram as denúncias, negadas por Nassar, sendo que no lançamento da reportagem surge uma terceira mulher, cuja identidade não foi revelada.A federação de ginástica dos Estados Unidos disse na semana passada que informou o FBI sobre Nassar a 28 de julho de 2015 e que o clínico foi dispensado no dia seguinte.