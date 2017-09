Continuar a ler

O canoísta português tinha sido apenas 83.º classificado na primeira manga, devido a uma penalização de 50 segundos, por ter falhado a passagem de uma porta, que o impediu de assegurar desde logo o apuramento para as meias-finais de sexta-feira.



O canoísta Antoine Launay tornou-se esta quarta-feira o primeiro português, em mais de uma década, a apurar-se para as meias-finais dos Mundiais de slalom, ao terminar em quarto lugar a segunda manga de qualificação da prova de K1.Launay terminou a prova com o tempo de 79,95 segundos, mais 70 centésimos do que o mais rápido, o francês Sebastien Combot, dentro do lote de 10 atletas qualificados, aos quais se juntaram os 30 primeiros classificados da manga inicial, realizada em Pau (França).