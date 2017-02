Continuar a ler

Uma parceria que permite levar pela primeira vez ao Morgado Golf Course, situado no concelho de Portimão, a primeira e a segunda divisão do golfe profissional europeu, num torneio de meio milhão de euros em prémios monetários, a contar para o ranking mundial, Corrida para o Dubai (ranking do European Tour) e Corrida para Omã (ranking do Challenge Tour).A data escolhida, de 11 a 14 de maio, é importante porque, neste momento, já é possível confirmar que será o primeiro evento do European Tour de 2017 em solo europeu, depois do circuito ter passado pela África do Sul, Austrália, China, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Malásia, México, Índia, Estados Unidos e Marrocos.O mesmo sucede no Challenge Tour, circuito que arranca no Quénia, segue para a Turquia e depois terá este ponto alto da sua temporada no Algarve.Miguel Franco de Sousa, o presidente da FPG, mostrou "grande satisfação" por ver "concretizado um dos grandes objetivos da FPG", através da "realização do Open de Portugal", retomando "um dos mais antigos opens do European Tour, depois de um interregno de sete anos".