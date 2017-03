Continuar a ler

Em masculinos, a equipa de Aveiro somou 5 vitórias nos 5 jogos disputados, perdendo apenas um set ao longo desta 2.ª jornada concentrada.



Em femininos, a Associação Académica da Universidade do Minho esteve também invencível, não cedendo sequer um único set e conquistando assim o topo da tabela.



Na vertente feminina, duas equipas garantiram ainda um lugar no 'playoff' de acesso à fase final. A Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) e a Associação Académica da Universidade de Évora somara oito e sete pontos, respetivamente, mantendo ainda viva a esperança de disputarem a fase final.



A 2.ª jornada concentrada de voleibol decorreu em Faro e apurou duas equipas, nas vertentes masculina e feminina, para as fases finais que vão decorrer em Coimbra, apurando ainda duas equipas femininas para um 'playoff' de acesso.A Associação Académica da Universidade de Aveiro garantiu o 1º lugar em masculinos e o 2º lugar em femininos, qualificando as duas equipas para as fases finais. Em masculinos a equipa aveirense conta com a companhia da Associação Académica da Universidade do Minho, que ficou a um ponto do 1.º lugar.

Autor: João Lopes