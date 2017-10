Continuar a ler

Já no domingo, dia 15, decorre a etapa rainha da Aveiro City Race, com a disputa da penúltima etapa do Circuito Portugal City Race de Orientação pedestre em formato de distância Longa.



Os percursos mais longos percorrem toda a cidade, aliando resistência física, navegação e capacidade de concentração num mesmo desafio, sendo que também haverá lugar para percursos mais curtos, adequados para todas as idades e condições físicas.



A cidade de Aveiro recebe nos dias 14 e 15 de Outubro a penúltima etapa do circuito Portugal City Race 2017. A organização estará a cargo do Clube de Orientação de Estarreja e da Câmara Municipal de Aveiro.O primeiro dia de competição será dedicado a uma prova de sprint, a decorrer pelas zonas pedonais e parques verdes, finalizando com o canal de Ria como pano de fundo.