Continuar a ler

George Springer que igualou os cinco 'home runs' nas 'World Series' de Reggie Jackson (New York Yankees), em 1977, e Chase Utley (Philadelphia Phillies), em 2009, foi eleito o 'Jogador Mais Valioso' (MVP)."Estou sobretudo contente por Houston, que passou por tantas dificuldades", disse Springer, recordando que a cidade texana foi uma das principais vítimas do furacão Harvey, que provocou 42 mortos e enormes danos materiais.Os Astros, que se estrearam na MLB há 55 anos, bateram o recorde coletivo de 'home runs', ao terminarem as 'World Series' com 15, contra os 14 dos San Francisco Giants, em 2002.A 113.ª edição da final da MLB também ditou um recorde de 'home runs' entre as duas equipas, num total de 25, já que os Dodgers, melhor equipa da fase regular - com 104 vitórias -, terminaram as 'World Series' com 10.No palmarés da MLB, os Astros sucedem aos Chicago Cubs, que na época passada colocaram um ponto final na maior 'seca' de uma equipa desportivo profissional norte-americana, ao sagrarem-se campeões depois de 108 anos sem títulos.