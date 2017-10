Continuar a ler

Após a conclusão de três das quatro subdivisões de qualificação, o português Bernardo Almeida é 32.º no 'all around', com 73.065 pontos.



A prova é liderada pelo cubano Manrique Larduet, vice-campeão mundial, com 86.699 pontos, seguido do chinês Ruoteng Xiao (86.297) e do russo David Belyavskiy (85.839).





Resultados (provisórios) dos ginastas portugueses após 3 subdivisões:

All-Around

32.º - Bernardo Almeida, 73.065



Solo

74.º Bernardo Almeida 11.700

90.º Simão Almeida 9.600



Cavalo com Arções

61.º Bernardo Almeida 12.033

65.º Diogo Romero 11.933



Argolas

46.º Bernardo Almeida 13.100

54.º Simão Almeida 12.700



Saltos

64.º Bernardo Almeida 12.933



Paralelas Simétricas

36.º Simão Almeida 13.500

49.º Diogo Romero 12.800

73.º Bernardo Almeida 11.866



Barra Fixa

65.º Diogo Romero 11.666

O japonês Kohei Uchimura, duplo ouro olímpico e seis vezes campeão mundial, desistiu na segunda-feira dos Mundiais de ginástica artística, com o português Bernardo Almeida a ocupar a 32.ª posição provisória no 'all around'.A busca de um sétimo título terminou abruptamente para Uchimura, que torceu o tornozelo esquerdo na saída do exercício de salto. O japonês ainda tentou participar na prova de paralelas, mas acabou por abandonar.