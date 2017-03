Continuar a ler

Também com lugar seguro no principal torneio, Telma Santos defrontou a estónia Kristin Kuuba, baqueando pelos parciais de 21-15, 19-21 e 21-15.



Sónia Gonçalves veio da fase de qualificação e caiu na primeira ronda, frente à francesa Julie Ferrier, por 19-21, 21-19 e 21-19.



Bruno Carvalho também teve de passar pela qualificação e ficou-se igualmente pelo primeiro desafio, perdido para o italiano Indra Chandra, segundo favorito, por 21-15 e 22-20.



Em pares, Tomas Nero e Bruno Carvalho ultrapassaram a dupla norueguesa Sturla Flaten/Carl Christian, impondo-se por 21-11 e 21-17, mas depois caíram perante os noruegueses Mikkel Stofferse e Tobias Suder, com 21-18 e 21-11.



Bernardo Atilano foi esta sexta-feira eliminado na segunda ronda do Open de Portugal, enquanto a olímpica Telma Santos se ficou pela ronda inaugural.Atilano, que teve entrada direta no quadro principal, começou por afastar o sueco Jacob Nilson com 16-21, 22-20 e 21-17, mas depois cedeu frente ao espanhol Pablo Abian, primeiro cabeça de série, por 21-17 e 21-13.

Autor: Lusa