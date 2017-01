Bernardo Atilano terminou a participação no Iceland International 2017, em Reykjavik, ao perder com o inglês Sam Parsons, 4.º cabeça de série do torneio e número 123 do ranking mundial de Badminton, nos quartos-de-final. O português esteve em grande nível mas não evitou a derrota por 2-1, com os parciais de 21-12, 10-21 e 21-17, num jogo que demorou praticamente uma hora.Com esta classificação, Atilano somou 1.370 pontos que lhe vão permitir subir vários lugares no ranking mundial, estando já a preparar a sua próxima participação internacional, que será no Irão, de 9 a 12 de fevereiro, no 26.º Iran Fajr Badminton International Challenge 2017.