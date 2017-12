Continuar a ler

"Sempre fui assim voluntarioso e a fazer quase de tudo. Sou presidente quando tenho de ser ou um funcionário quando é necessário. O objetivo é servir este clube, um grande entre os pequenos", explicou José Ramos.

Mas nem só de andebol vive o Boa Hora, que está na segunda época consecutiva na 1ª Divisão, depois de ter sido campeão do escalão secundário. O parque desportivo na Rua da Aliança Operária tem uma secção de grande qualidade no ténis de mesa, já com muitos campeões nacionais, assim como outras modalidades de manutenção, designadamente o ténis, o crossfit, a musculação e o cicloturismo, entre outras.



José Ramos, de 72 anos, quer que as comemorações sejam de arromba: "Espero que fiquem na retina das pessoas e que se comemore condignamente o Centenário. Temos sido um clube muito útil para a cidade e de formação para as novas gerações."



Lisboa já teve muitos clubes de bairro que deram cartas no desporto nacional ao mais alto nível, mas poucos foram capazes de sobreviver como o Boa Hora, na freguesia de Alcântara, que depois de passar por muitas dificuldades irá comemorar a 13 de julho de 2018 um século de existência."Não é todos os dias que se comemoram 100 anos. Aliás, só se comemoram uma vez na vida. E, por isso, posso dizer que é uma honra ser presidente deste clube a respirar vitalidade, que começou por ter um campo pelado de futebol, uns cestos de básquete e uma piscina, modalidades pioneiras que entretanto foram extintas. Atualmente, acabámos por apostar no andebol, a nossa modalidade número 1, onde temos afirmado o nosso espaço na 1ª Divisão Nacional", sustentou orgulhoso José Ramos, um dos dirigentes benévolos com cerca de 60 anos ligado ao associativismo, apanhado durante a nossa reportagem a lavar os balneários do Pavilhão Fernando Tavares/ROFF.

Autor: Alexandre Reis