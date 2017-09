Continuar a ler

"Estou muito feliz. É sempre um dos objetivos do ano defender o título europeu, mas fazê-lo numa prova destas, onde estão as melhores do Mundo, é ainda mais especial", confessou-nos no final do seu ‘heat’ dos quartos-de-final.



Hoje pode fazer história



Em jogo na jornada de hoje na praia de Fajã da Areia está um feito histórico: caso consiga vencer a competição, Joana Schenker torna-se a primeira portuguesa a arrecadar um título mundial da modalidade. A líder do campeonato... nem quer pensar nisso. "Há uma coisa muito séria em jogo mas nem quero pensar nisso. O meu foco é ‘heat’ a ‘heat’, tem sido sempre assim. Não vale a pena pensar mais à frente, porque sem ganhar cada um dos heats... não há resultado final!"



A portuguesa alinha na 2ª meia-final, ao lado das brasileiras Isabela Sousa, tetracampeã do Mundo, e Neymara Carvalho, pentacampeã e vencedora deste evento em 2016, e ainda da austríaca Alexandra Rinder. Esperam-se ondas de grande tamanho. "Estou muito feliz. É sempre um dos objetivos do ano defender o título europeu, mas fazê-lo numa prova destas, onde estão as melhores do Mundo, é ainda mais especial", confessou-nos no final do seu ‘heat’ dos quartos-de-final.Em jogo na jornada de hoje na praia de Fajã da Areia está um feito histórico: caso consiga vencer a competição, Joana Schenker torna-se a primeira portuguesa a arrecadar um título mundial da modalidade. A líder do campeonato... nem quer pensar nisso. "Há uma coisa muito séria em jogo mas nem quero pensar nisso. O meu foco é ‘heat’ a ‘heat’, tem sido sempre assim. Não vale a pena pensar mais à frente, porque sem ganhar cada um dos heats... não há resultado final!"A portuguesa alinha na 2ª meia-final, ao lado das brasileiras Isabela Sousa, tetracampeã do Mundo, e Neymara Carvalho, pentacampeã e vencedora deste evento em 2016, e ainda da austríaca Alexandra Rinder. Esperam-se ondas de grande tamanho.

Joana Schenker, de 29 anos, sagrou-se ontem tetracampeã europeia de bodyboard, durante a primeira jornada do Bodyboard Girls Experience powered by Buondi, que termina hoje em São Vicente, uma bonita e pacata localidade no norte da ilha da Madeira.A algarvia, filha de alemães, apurou-se para as meias-finais da prova madeirense – a sétima de nove do circuito mundial (mas que pontua para o circuito europeu) – e contou com o desaire prematuro da sua compatriota Teresa Almeida para confirmar o título.

Autor: José Morgado