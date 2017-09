Continuar a ler

Com o triunfo no domingo no Sintra Pro, na Praia Grande, a etapa mais pontuada das oito que compõem o Mundial, Joana lidera o 'ranking' com 6.000 pontos, seguida da brasileira Isabela Sousa com 5.400, as japonesas Ayaka Susuki e Sari Ohhara com 5.000, com o 'top 5' a ser fechado pela espanhola Alexandra Rinder com 4.400."Há várias atletas que podem perfeitamente atingir o título. Estamos todas muito juntas. Ainda há várias pretendentes. Cinco ou seis que ainda podem ser campeãs do Mundo", salientou Joana Schenker numa altura em que faltam disputar apenas três provas.A portuguesa estreia-se a liderar o 'ranking' a meio da época: "Estou tranquila. Não estou maluca a correr atrás disto. Sei que é possível. Queremos sempre atingir o objetivo, mas temos de ir passo a passo. Abriu-se uma porta e, de repente, passou a ser possível. Vou fazer o melhor que consigo. Se não for possível, já fico feliz por me manter nos lugares de cima."No próximo fim de semana, o circuito continua na Madeira e em outubro o Mundial termina com competições na Nazaré e Ilhas Canárias, sendo que cada um destes eventos atribui 2.000 pontos."Por acaso, as que faltam são ao meu estilo, gosto bastante. Na Madeira a onda é boa. Costumo dar-me bem nos anos anteriores. Na Nazaré são ondas que gosto muito, boas. Não conheço as Canárias, mas a onda é muito boa, com fundo de pedra. Não há nenhuma prova que diga 'não quero ir para aqui'. Todas elas são boas", congratulou-se.Joana Schenker admite que parte do seu sucesso reside no facto de, quando está na água, "não pensar muito no resultado final"."Tento dar o meu melhor naquele momento. No fim somam-se os resultados. Sempre passo a passo. Não costumo pensar muito no título mundial ou europeu. É dar o meu máximo na agua. O mais importante é estarmos sempre abertos a aprender, em constante evolução. Aprender e melhorar. O meu segredo é esse", sublinhou.A algarvia revelou ainda o prazer de competir na água com uma das suas referências na modalidade, a brasileira Neimara Carvalho, que, aos 39 anos, é a mais velha do circuito, no qual a mais jovem tem 22."Este é um desporto com longevidade, que requer muita experiência. Aprender a ler o mar. Não é só o fator físico que interessa. As atletas mais velhas têm a vantagem da experiência e conhecimento do mar", concluiu Joana Schenker, sem deixar de agradecer ao município de Vila do Bispo, onde se insere a sua Sagres natal, que é o seu principal patrocinador e que lhe permite ser profissional há dois anos.