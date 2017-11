McGregor perde a cabeça e agride um árbitro

A incursão de Conor McGregor pelo mundo do boxe, na altura para defrontar o campeoníssimo Floyd Mayweather, parece ter atraído alguns 'inimigos' para o lado do irlandês. O mais recente é o lendário Oscar De La Hoya, que esta terça-feira abriu a porta a um regresso ao ativo, aos 44 anos, para defrontar o lutador do UFC."Vocês sabem que eu sou competitivo. Ainda o tenho no sangue. Tenho estado a treinar às escondidas. Estou mais rápido e forte do que nunca! Sei que posso derrotar o Conor em dois assaltos. Voltarei para essa luta. Dois assaltos. Só mais uma luta... Estou a chamá-lo. Duas rondas, é só isso que preciso. É só isso que tenho para dizer", declarou o antigo campeão mundial, no programa Tattoo and the Crew, da Golden Boy Radio.Medalha de ouro olímpico nos Jogos de Barcelona - no boxe amador -, De La Hoya fechou a sua carreira enquanto boxeur profissional com 39 vitórias (30 delas por KO) e apenas seis derrotas.

Autor: Fábio Lima