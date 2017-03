Continuar a ler

Neste dia ainda se realizará uma prova de Orientação Adaptada, a contar para o Campeonato Nacional, destinada a pessoas com deficiência intelectual ou crianças em idade pré escolar. Mesmo assim, podem participar em grupos, numa perspetiva de lazer ou experimentação da modalidade e devem ser acompanhados por monitores. Tratam-se de eventos abertos a pessoas de qualquer idade, podendo participar individualmente, ou em grupo e podem inscrever-se em qualquer escalão de competição ou em abertos. Os percursos irão combinar a zona urbana e histórica da cidade com as suas belezas naturais circundantes. O evento terá também um percurso histórico/turístico para os que querem conhecer um pouco melhor a Cidade de Braga.Neste dia ainda se realizará uma prova de Orientação Adaptada, a contar para o Campeonato Nacional, destinada a pessoas com deficiência intelectual ou crianças em idade pré escolar. Mesmo assim, podem participar em grupos, numa perspetiva de lazer ou experimentação da modalidade e devem ser acompanhados por monitores.

O Clube de Orientação do Minho (COM), em colaboração com a Junta de S. Victor e a Câmara Municipal de Braga, vai organizar dois eventos de Orientação Pedestre em ambiente urbano no último fim de semana deste mês.No dia 25 de março, à noite (21 horas), o "S. Victor COM Mapa" tem início na praça em frente ao Tribunal de Braga, com uma partida em massa. A 26 de março, de manhã (10 horas), realiza-se o "Braga City Race 2017", 2.ª etapa do Circuito Portugal City Race 2017, assinalando o Dia Nacional dos Centros Históricos e tem início na Avenida Central.