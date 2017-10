Continuar a ler

No escalão júnior, o par masculino composto por Tomás Filipe e Henrique Branco também se ficou pelo quarto posto na final individual com o exercício dinâmico, ao somar 27.040 pontos.O par feminino Marta Nunes/Mariana Candeias classificou-se no quarto lugar na final individual com o exercício de equilíbrio, com 27.470 pontos.O grupo feminino integrado por Joana Moreira, Rita Ferreira e Beatriz Carneiro, que na quinta-feira conquistou para Portugal a medalha de ouro na final individual júnior com o exercício dinâmico, obteve hoje o primeiro lugar em 'all-around', com 56.700 pontos, e a segunda posição no exercício de equilíbrio, com 28.400.Em prova no escalão júnior esteve ainda o grupo feminino Francisca Maia/Beatriz Costa/Francisca Maia, que se encontra no quinto posto do 'all-around', com um total de 55.350 pontos. Como apenas um representante da cada país segue para a final, este trio não segue para a final.No sábado, decorrem as finais 'all-around' e, no domingo, acontecem as finais individuais de juniores com o exercício de equilíbrio (par masculino e grupo feminino) e o exercício dinâmico (par feminino), assim como a final individual sénior com o exercício de equilíbrio.