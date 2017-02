Continuar a ler

As cargas, descargas, embalagens e transporte dos equipamentos são da inteira responsabilidade do município de Trás-os-Montes, adianta. Entre o material emprestado estão chicanas completas, pontes pedonais ou conjunto de pneus.



O Circuito Internacional de Vila Real divide-se em dois fins de semana, sendo o primeiro entre 24 e 25 de junho e o segundo a 8 e 9 de julho.



A Câmara do Porto vota, na próxima reunião do executivo, a cedência gratuita de equipamentos do Circuito da Boavista, no valor de 500 mil euros, ao Município de Vila Real para a realização do World Touring Car Championship (WTCC)."Durante o período de cedência dos equipamentos, o Município de Vila Real assume toda e qualquer responsabilidade pela sua completa integridade, ainda que em caso de furto ou vandalismo. Nestes casos, ou noutros não expressamente previstos, procederá à reparação ou à reposição do material cedido, no prazo de 30 dias a contar da data de devolução", refere a proposta a que a agência Lusa teve hoje acesso.

