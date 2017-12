Anna Muzychuk não vai defender o título de campeã do mundo, nem tão pouco poder arrecadar o prémio monetário de 250 mil dólares, cerca de 210 mil euros. Tudo porque não vai participar no Mundial da Arábia Saudita, ainda este mês, por discordar do que lhe querem impor. "Estou disposta a não ir ao evento, onde em cinco dias podia ganhar o que conseguira em 12 torneios. É lamentável, mas mais lamentável porque ninguém se importa", disse a ucraniana, 27 anos, nas redes sociais.

Em causa está concretamente a obrigatoriedade de as jogadoras andarem acompanhadas na rua e usarem um traje previamente definido pela organização, como calças escuras e camisas com golas altas. "Não quero sentir-me uma pessoa de segunda", frisou.

Autor: Alexandre Reis