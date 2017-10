McKayla Maroney, atualmente com 21 anos, conta que a primeira vez aconteceu num estágio da seleção norte-americana, no Texas, em Karolyi Ranch, no Texas, tendo Larry Nassar afirmado que estava a proceder a um "tratamento médico necessário que tinha administrado há mais de 30 anos".



A antiga ginasta conta que os abusos sexuais repetiram-se até ao fim da sua carreira, em 2016, e que aconteceram também durante os Jogos Olímpicos de Londres'2012, onde Maroney conquistou a medalha de prata no salto e ouro por equipas.



Larry Nassar está detido à espera de julgamento devido a várias acusações de posse de pornografia infantil e abuso sexual.





#MeToo pic.twitter.com/lYXaDTuOsS — mckayla (@McKaylaMaroney) 18 de outubro de 2017

A campeã olímpica McKayla Maroney denunciou na quarta-feira ter sido vítima de abuso sexual, de forma repetida, por parte do médico da equipa dos Estados Unidos. A antiga ginasta denunciou o caso, que diz ter começado quando tinha 13 anos, com uma publicação no Twitter.