O dez vezes campeão mundial, de 36 anos, foi detido após o contacto do seu pai, tendo aceitado colaborar com as autoridades e sido posteriormente detido.



Em 2014, foi hospitalizado nos Estados Unidos, dias depois de ter sido fotografado seminu no átrio de um hotel de Melbourne, onde procurava ansiosamente o seu filho de quatro anos.



O australiano Grant Hackett, bicampeão olímpico dos 1.500 metros, foi detido esta quarta-feira após um pedido de socorro do seu pai, na sequência de uma reação agressiva do antigo nadador, a contas com distúrbios mentais."Toda a família tem feito tudo o que pode, mas agora está fora do nosso controlo. O Grant Hackett que apaixonou a Austrália, pelo qual até podem manter esta ligação afetiva, já não é esse Grant Hackett", disse Craig, irmão do campeão olímpico dos 1.500 metros em Sydney'2000 e Atenas'2004 e medalha de prata em Pequim'2008.

Autor: Lusa