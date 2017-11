Continuar a ler

Sofia Araújo, número um nacional do ranking da Federação (FPP), assume que o objetivo é tentar chegar à final com a Espanha. "Temos evoluído muito, mas sabemos que elas são as favoritas. O objetivo é o 2º lugar mas não entraremos numa eventual final resignadas. Vamos lutar muito", garantiu.



Também na prova de duplas Portugal tem já dois pares nos quartos-de-final, agendados para amanhã: Sofia Araújo/Katia Rodrigues e Ana Catarina Nogueira/Filipa Mendonça (aqui com os pares trocados em relação à prova de seleções) apuraram-se ontem para o top 8. Uma meia-final cem por cento portuguesa ainda é teoricamente possível.



Seleção masculina também passeia



A Seleção feminina de padel, campeã da Europa em título, iniciou ontem a defesa do troféu de forma arrasadora, com um triunfo por 3-0 diante da Holanda, na primeira jornada do Grupo A da competição, que se disputa no Clube de Ténis do Estoril até sábado.Ana Catarina Nogueira/Katia Rodrigues (6-0 e 6-1), Sofia Araújo/Filipa Mendonça (6-0 e 6-0) e Diana Silva/Marina Afonso (6-3 e 6-4) venceram todas os seus encontros muito facilmente, oferecendo um triunfo tranquilo às campeãs da Europa.

Autor: José Morgado